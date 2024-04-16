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Президент КХЛ Морозов — о перекрёстном плей-офф: большинству зашёл такой формат

Президент КХЛ Морозов — о перекрёстном плей-офф: большинству зашёл такой формат
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал, как введение перекрёстного плей-офф восприняли болельщики и хоккеисты.

– В этом году впервые прошёл перекрёстный плей-офф. Как он вообще себя проявил?

– Нам понравился, получаем отзывы и собираем обратную связь от игроков, от болельщиков. Большинству такой формат зашёл, общался с игроками «Спартака», они сказали, что совсем другие ощущения, когда приезжаешь в город, где ты за сезон был всего один раз. Болельщики по-другому встречают, создаётся ажиотаж на трибунах. Мы увидели во втором раунде противостояние Запада и Востока, в полуфинал вышли три команды с Востока. Это придаёт свою интригу, интерес болельщиков к таким матчам. Ждём финала, это будет противостояние Запада с Востоком. Думаю, будем дальше продолжать развивать это направление. Через матчи плей-офф зарождаются новые принципиальные противостояния между клубами, дерби, которые будут интересны в следующем регулярном чемпионате, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

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