Расписание матчей финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.
Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».
Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске.
Расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ выглядит так:
18 апреля — Магнитогорск, 17:00 мск;
20 апреля — Магнитогорск, 14:00 мск;
22 апреля — Ярославль, 19:00 мск;
24 апреля — Ярославль, 19:00 мск.
Дополнительные матчи, в случае необходимости:
26 апреля — Магнитогорск;
28 апреля — Ярославль;
30 апреля — Магнитогорск.