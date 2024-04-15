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Расписание матчей финала Кубка Гагарина — 2024

Расписание матчей финала Кубка Гагарина — 2024
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Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».

Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске.

Расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ выглядит так:

18 апреля — Магнитогорск, 17:00 мск;
20 апреля — Магнитогорск, 14:00 мск;
22 апреля — Ярославль, 19:00 мск;
24 апреля — Ярославль, 19:00 мск.

Дополнительные матчи, в случае необходимости:
26 апреля — Магнитогорск;
28 апреля — Ярославль;
30 апреля — Магнитогорск.

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