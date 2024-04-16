Александр Овечкин вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости идёт первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1425-м в карьере в НХЛ. Он обошёл Пэта Вербика (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге и вышел на чистое 34-е место по этому показателю.

Следующей целью Овечкина является Скотт Мелланби, на счету которого 1431 матч в истории НХЛ.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»: