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Александр Овечкин вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое 34-е место по сыгранным матчам в истории НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Строум, Уилсон) – 12:00    

На момент написания новости идёт первый период. В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1425-м в карьере в НХЛ. Он обошёл Пэта Вербика (1424) по сыгранным матчам за карьеру в североамериканской лиге и вышел на чистое 34-е место по этому показателю.

Следующей целью Овечкина является Скотт Мелланби, на счету которого 1431 матч в истории НХЛ.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, выступавший за «Сан-Хосе Шаркс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз». У него 1779 игр.

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