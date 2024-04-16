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Вашингтон Кэпиталз — Бостон Брюинз 2:0, как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 16 апреля

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Строум, Уилсон) – 12:00     2:0 Дауд – 59:47    

В составе «Вашингтона» отличился Джон Карлсон и Ник Дауд. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев также записал на свой счёт результативных действий.

«Вашингтон» одержал третью победу за последние четыре матча. «Бостон» потерпел второе поражение за последние три матча.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» встретится с «Оттавой Сенаторз».

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