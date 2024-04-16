Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров сделал 99-ю результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ

Никита Кучеров сделал 99-ю результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 99-ю результативную передачу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Куинн, Байрэм) – 01:26     1:1 Стэмкос (Кучеров) – 22:27     1:2 Козенс (Гринвей) – 25:08 (sh)     1:3 Гринвей (Гиргенсонс, Джост) – 36:13     2:3 Чернак (Пол) – 49:39     2:4 Бенсон (Куинн, Козенс) – 49:54    

Форвард отметился передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако, это не спасло команду от поражения со счётом 2:4.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 99 результативных передач. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, записав в свой актив 142 очка. Он опережает форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на четыре очка.

В заключительном для себя матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Баффало», в свою очередь, провёл свой последний матч в регулярке.

Материалы по теме
Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Баффало»
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android