Никита Кучеров сделал 99-ю результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сделал 99-ю результативную передачу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиге.

Форвард отметился передачей в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако, это не спасло команду от поражения со счётом 2:4.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 99 результативных передач. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ, записав в свой актив 142 очка. Он опережает форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на четыре очка.

В заключительном для себя матче регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Баффало», в свою очередь, провёл свой последний матч в регулярке.