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Панарин сравнялся с Яшиным в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

Панарин сравнялся с Яшиным в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян
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В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету Панарина стало 781 очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 11 место среди российских хоккеистов, сравнявшись с Алексеем Яшиным. Следующей целью Артемия является Сергей Гончар (811).

Рекордсменом по очкам среди россиян в истории НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1549).

В текущем регулярном чемпионате на счету 32-летнего Панарина 120 (49+71) очков в 82 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рослович (Крайдер) – 05:55     2:0 Фокс (Крайдер, Зибанеджад) – 28:58 (sh)     3:0 Панарин (Линдгрен, Фокс) – 44:34     4:0 Лафреньер (Густафссон, Панарин) – 53:00    
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