Панарин сравнялся с Яшиным в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, по итогам этой игры на счету Панарина стало 781 очко за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на 11 место среди российских хоккеистов, сравнявшись с Алексеем Яшиным. Следующей целью Артемия является Сергей Гончар (811).
Рекордсменом по очкам среди россиян в истории НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1549).
В текущем регулярном чемпионате на счету 32-летнего Панарина 120 (49+71) очков в 82 играх.