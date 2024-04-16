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Панарин стал вторым россиянином, преодолевшим отметку в 120 очков в нынешнем сезоне НХЛ

В Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего Панарина стало 120 (49+71) очков в нынешней регулярке. Он стал вторым россиянином, сумевшим преодолеть данную отметку в текущем сезоне. Первым это сделал лидер бомбардирской гонки нынешнего сезона Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» стали обладателями Президентского кубка как лучшая команда регулярного чемпионата.