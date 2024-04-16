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Малкин: «Детройт» победил, «Вашингтон» победил, никто не помог нам

Малкин: «Детройт» победил, «Вашингтон» победил, никто не помог нам
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал результаты сегодняшнего игрового дня в НХЛ, в котором его команда одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:2), однако не смогла войти в зону плей-офф из-за побед всех конкурентов.

«Детройт» победил, «Вашингтон» победил. Никто не помог нам. Мы должны сделать всё, что от нас зависит, сыграть на победу… Завтра большой день», — приводит слова Малкина пресс-служба „Питтсбурга“ в социальных сетях.

В своём последнем матче в рамках нынешнего регулярного чемпионата «Пингвинз» 18 аперля сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». При этом, для выхода в плей-офф, помимо собственного успеха, «пингвинам» необходимо уповать на осечки «Вашингтона» и «Детройта».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кросби (Бантинг, Раст) – 07:02 (pp)     2:0 Карлссон (Кросби, Петтерссон) – 13:50     2:1 Нюквист (О'Райлли, Макдона) – 27:24     3:1 Смит (Эллер, Летанг) – 28:21     3:2 Форсберг (Макдона) – 37:36     4:2 Бемстрём – 42:42    
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