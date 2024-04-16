Малкин: «Детройт» победил, «Вашингтон» победил, никто не помог нам

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал результаты сегодняшнего игрового дня в НХЛ, в котором его команда одержала победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:2), однако не смогла войти в зону плей-офф из-за побед всех конкурентов.

«Детройт» победил, «Вашингтон» победил. Никто не помог нам. Мы должны сделать всё, что от нас зависит, сыграть на победу… Завтра большой день», — приводит слова Малкина пресс-служба „Питтсбурга“ в социальных сетях.

В своём последнем матче в рамках нынешнего регулярного чемпионата «Пингвинз» 18 аперля сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». При этом, для выхода в плей-офф, помимо собственного успеха, «пингвинам» необходимо уповать на осечки «Вашингтона» и «Детройта».