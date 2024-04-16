«Эдмонтон» забросил девять шайб за два периода в ворота «Сан-Хосе». У «акул» вышел Романов

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент позади два периода, за которые хозяев забросили в ворота «акул» девять шайб, пропустив в свои лишь одну.

Отметим, что на смену голкипера «Шаркс» решились лишь после восьмой пропущенной шайбы. Вместо Дэвина Кули впервые в этом сезоне на лёд вышел 24-летний российский голкипер Георгий Романов, однако уже менее чем через две минуты пропустил гол от Зака Хаймана.

Также в этом матче в состав «нефтяников» вернулся после травмы звёздный нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.