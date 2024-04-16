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«Эдмонтон» забросил девять шайб за два периода в ворота «Сан-Хосе». У «акул» вышел Романов

«Эдмонтон» забросил девять шайб за два периода в ворота «Сан-Хосе». У «акул» вышел Романов
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент позади два периода, за которые хозяев забросили в ворота «акул» девять шайб, пропустив в свои лишь одну.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
9 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53     2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01     3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40     4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35     4:1 Гущин (Бордело) – 21:58     5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41     6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10     7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18     8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49     9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35    

Отметим, что на смену голкипера «Шаркс» решились лишь после восьмой пропущенной шайбы. Вместо Дэвина Кули впервые в этом сезоне на лёд вышел 24-летний российский голкипер Георгий Романов, однако уже менее чем через две минуты пропустил гол от Зака Хаймана.

Также в этом матче в состав «нефтяников» вернулся после травмы звёздный нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.

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