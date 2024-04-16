Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

После сегодняшнего матча «Айлендерс» занимают седьмое место на Востоке, набрав 92 очко в 81 встречах. В Столичном дивизионе клуб занял третье место, на второй строчке расположилась «Каролина», набравшая 111 очков. Таким образом в Восточной конференции образована первая пара розыгрыша Кубка Стэнли — «Айлендерс» — «Каролина».

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первой позиции в зоне уайлд-кард.