Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент позади два периода, за которые хозяев забросили в ворота «акул» девять шайб, пропустив в свои лишь одну.
Звёздный нападающий хозяев Коннор Макдэвид, вернувшийся в этом матче на лёд после травмы, отметился к этому моменту голом и результативной передачей. Этот ассистентский балл стал 100-м для канадца в нынешней регулярке. Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, кому покорилась данная отметка. В последний раз аналогичное достижение удавалось легендарному Уэйну Гретцки (122 передачи в сезоне-1990/1991). Он же является и лидером всех времён по количеству ассистов за одну регулярку (163 в сезоне-1985/1986).
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 27-летнего Макдэвида, с учётом этой игры, 132 (32+100) очка в 75 матчах.
Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.
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