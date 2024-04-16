Отрыв Кучерова от Маккиннона в гонке бомбардиров за матч до конца сезона составляет 4 очка

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Таким образом в его активе 142 очка в текущем сезоне НХЛ. Он забросил 43 шайбы и стал автором 99 результативных передач. За матч до окончания регулярки Кучеров опережает своего главного конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» на четыре очка.

В заключительной игре регулярного сезона «Тампа» на своей площадке примет «Торонто». а «Колорадо» сыграет «Эдмонтоном».