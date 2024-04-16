Сразу девять игроков «Эдмонтона» набрали более одного очка за игру. Такого не было 39 лет

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт третий период, счёт 9:2 в пользу хозяев.

Примечательно, что в этой встрече сразу девять игроков «нефтяников» набрали более одного очка. В последний раз такое случалось 8 ноября 1985 года в матче с «Ванкувер Кэнакс».

Также в этой встрече в состав «нефтяников» вернулся после травмы звёздный нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ-2024, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.

Напомним, нынешний регулярный чемпионат завершается 19 апреля.