Сразу девять игроков «Эдмонтона» набрали более одного очка за игру. Такого не было 39 лет
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
На данный момент идёт третий период, счёт 9:2 в пользу хозяев.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53 2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01 3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40 4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35 4:1 Гущин (Бордело) – 21:58 5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41 6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10 7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18 8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49 9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35 9:2 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 55:29
Примечательно, что в этой встрече сразу девять игроков «нефтяников» набрали более одного очка. В последний раз такое случалось 8 ноября 1985 года в матче с «Ванкувер Кэнакс».
Также в этой встрече в состав «нефтяников» вернулся после травмы звёздный нападающий Коннор Макдэвид.
Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ-2024, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.
Напомним, нынешний регулярный чемпионат завершается 19 апреля.
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