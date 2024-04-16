Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сразу девять игроков «Эдмонтона» набрали более одного очка за игру. Такого не было 39 лет

Сразу девять игроков «Эдмонтона» набрали более одного очка за игру. Такого не было 39 лет
Комментарии

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На данный момент идёт третий период, счёт 9:2 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53     2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01     3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40     4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35     4:1 Гущин (Бордело) – 21:58     5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41     6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10     7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18     8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49     9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35     9:2 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 55:29    

Примечательно, что в этой встрече сразу девять игроков «нефтяников» набрали более одного очка. В последний раз такое случалось 8 ноября 1985 года в матче с «Ванкувер Кэнакс».

Также в этой встрече в состав «нефтяников» вернулся после травмы звёздный нападающий Коннор Макдэвид.

Отметим, что «Эдмонтон» уже гарантировал себе участие в плей-офф НХЛ-2024, а «акулы» занимают последнее место в Западной конференции и являются самой пропускающей командой НХЛ.

Напомним, нынешний регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Материалы по теме
Макдэвид — первый игрок в XXI веке со 100 передачами в регулярном чемпионате
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android