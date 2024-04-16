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«Эдмонтон» сокрушил «Сан-Хосе» в первом матче после возвращения Макдэвида

«Эдмонтон» сокрушил «Сан-Хосе» в первом матче после возвращения Макдэвида
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53     2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01     3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40     4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35     4:1 Гущин (Бордело) – 21:58     5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41     6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10     7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18     8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49     9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35     9:2 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 55:29    

Отметим, что в этой встрече в состав хозяев вернулся после травмы их звёздный лидер Коннор Макдэвид. На его счету в этом матче гол и результативная передача. Также у хозяев дубль на счету Уоррена Фёгеле. Ещё по шайбе забросили Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй, Кори Перри, Коди Сеси, Эван Бушар и Зак Хайман.

У гостей отличились Данил Гущин и Фабиан Зеттерлунд.

Также в этом матче дебютировал в НХЛ российский голкипер «Шаркс» Георгий Романов, заменивший пропустившего перед этим восемь шайб Дэвина Кули.

«Нефтяники» набрали 104 очка и занимают второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, гарантировав себе место в плей-офф. «Акулы» остались с 47 очками и идут там же на последней строчке.

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