«Эдмонтон» сокрушил «Сан-Хосе» в первом матче после возвращения Макдэвида

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2).
Отметим, что в этой встрече в состав хозяев вернулся после травмы их звёздный лидер Коннор Макдэвид. На его счету в этом матче гол и результативная передача. Также у хозяев дубль на счету Уоррена Фёгеле. Ещё по шайбе забросили Адам Хенрик, Дилан Холлоуэй, Кори Перри, Коди Сеси, Эван Бушар и Зак Хайман.
У гостей отличились Данил Гущин и Фабиан Зеттерлунд.
Также в этом матче дебютировал в НХЛ российский голкипер «Шаркс» Георгий Романов, заменивший пропустившего перед этим восемь шайб Дэвина Кули.
«Нефтяники» набрали 104 очка и занимают второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, гарантировав себе место в плей-офф. «Акулы» остались с 47 очками и идут там же на последней строчке.
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