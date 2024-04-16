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Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Миннесоте Уайлд» (1:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Райан Хартман.

У хозяев единственный гол на счету Блейка Лизотта.

«Уайлд» набрали 87 очков, занимают шестое место в Центральном дивизионе и пропустят предстоящий плей-офф.

«Лос-Анджелес» имеет 97 очков, идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе и продолжит борьбу за Кубок Стэнли.

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НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Росси, Фэйбер) – 14:14 (pp)     0:2 Хартман (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:55     0:3 Капризов (Росси, Миддлтон) – 48:25     1:3 Лизотт (Фиала, Тальбо) – 54:36    
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