Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» одержать победу над «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Миннесоте Уайлд» (1:3).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Райан Хартман.

У хозяев единственный гол на счету Блейка Лизотта.

«Уайлд» набрали 87 очков, занимают шестое место в Центральном дивизионе и пропустят предстоящий плей-офф.

«Лос-Анджелес» имеет 97 очков, идёт третьим в Тихоокеанском дивизионе и продолжит борьбу за Кубок Стэнли.

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