Данил Гущин забросил первую шайбу в текущем сезоне НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2).

В составе гостей заброшенной шайбой в сегодняшнем матче отличился российский 22-летний российский нападающий Данил Гущин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте «Сан-Хосе Шаркс». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Для форварда этот гол стал первым в текущем сезоне регулярки и вторым за всё время выступления в НХЛ. На его счету также одна результативная передача. Второй гол за «Сан-Хосе» забил Фабиан Зеттерлунд.

Отметим, что в этой встрече в состав хозяев вернулся после травмы их звёздный лидер Коннор Макдэвид. На его счету в этом матче гол и результативная передача.

«Нефтяники» набрали 104 очка и занимают второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона, гарантировав себе место в плей-офф. «Акулы» остались с 47 очками и идут там же на последней строчке.