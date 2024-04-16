Тренер «Вашингтона» отреагировал на важную победу над «Бостоном» в борьбе за плей-офф

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

После окончания матча главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал его итоги.«Игра – особенно в первых двух периодах – была очень чистой. Это касается всего, что мы делали с шайбой и без шайбы, как мы защищались. Мы теряли ребят; у нас вылетело несколько парней, но все настолько согласованно действовали во всех трёх зонах, это было впечатляюще. И нам это было нужно чтобы остаться в этой гонке. И теперь остался решающий день и матч», — сказал Карбери после окончания встречи.

Напомним, в последнем матче ругулярки «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией».