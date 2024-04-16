Овечкина и «Вашингтон» ждёт главный матч сезона! Расклад на выход в плей-офф НХЛ

Четыре команды, включая «столичных», могут закончить сезон с одинаковым количеством очков. Объясняем, что будет в этом случае.

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось всего три игровых дня. В ночь на 19 апреля для 16 команд североамериканской лиги чемпионат будет официально завершён, тогда как другие 16 счастливчиков отправятся в поход за Кубком Стэнли. Практически всё на финише регулярки прояснится в ночь на 17 марта, когда состоятся восемь поединков, один из которых определит судьбу сезона для Александра Овечкина и его партнёров из «Вашингтон Кэпиталз».

Попадёт ли «Вашингтон» в плей-офф?

Сегодняшний игровой день снял вопросы о седьмом участнике плей-офф от Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал гостевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) и стал третьим представителем от Столичного дивизиона, напрямую пробившимся в розыгрыш Кубка Стэнли. На данный момент места в плей-офф от Восточной конференции забронировало семь команд. В розыгрыш Кубка Стэнли уже точно пробились:

три лучшие команды Атлантического дивизиона: «Бостон Брюинз» (109), «Флорида Пантерз» (108) и «Торонто Мэйпл Лифс» (102); три лучшие команды Столичного дивизиона: «Нью-Йорк Рейнджерс» (114), «Каролина Харрикейнз» (111) и «Нью-Йорк Айлендерс» (92); позицию первой уайлд-кард займёт «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96).

Осталось определить последнего участника плей-офф. Минувшей ночью важнейшую победу для решения этой задачи одержал «Вашингтон», всухую переигравший «Бостон» (2:0). Столичная команда сделала огромный шаг на пути к завоеванию кубковой путёвки. Теперь всё зависит от исхода завтрашней встречи с ещё не потерявшей теоретические шансы на выход в плей-офф «Филадельфией».

При этом надежды «лётчиков» сугубо иллюзорные. Им необходимо не только выигрывать самим у «Вашингтона», но и рассчитывать на поражения «Детройта» и «Питтсбурга», причём обе осечки должны случиться в основное время. «Капиталисты» же решают свою судьбу самостоятельно. Им нужно любым способом обыгрывать «Флайерз» и можно отправляться за шампанским, чтобы отметить успех своего предприятия.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Что будет, если «Вашингтон» наберёт равное количество очков с конкурентами

Позиция Клуб Матчи Очки Победы в основное время WC 2 «Вашингтон» 81 89 31 9 «Детройт» 81 89 27 10 «Питтсбург» 81 88 32 11 «Филадельфия» 81 87 30

Оставшиеся матчи:



«Вашингтон»: «Филадельфия» (г)

«Детройт»: Монреаль» (г)

«Филадельфия»: «Вашингтон» (д)

«Питтсбург»: «Айлендерс» (г)

При равенстве очков в НХЛ существуют следующие критерии определения мест в турнирной таблице:

— количество побед в основное время.

— количество побед в основное время и в овертайме.

— количество побед.

— количество очков, набранное в очных матчах между двумя и более командами, между которыми существует равенство по очкам.

— разница забитых и пропущенных шайб в регулярном сезоне.

— количество заброшенных шайб в регулярном сезоне.

По главному показателю — победам в основное время — «Вашингтон» имеет преимущество над «Детройтом». Именно по этой причине «Кэпиталз» и устроит любая победа над «Филадельфией». Если же «Кэпиталз» потерпят поражение, то всё будет в руках «Ред Уингз», которым тогда надо будет снова обыграть «Монреаль».

Если же ещё и «красные крылья» потерпят неудачу, только тогда свой шанс получит «Питтсбург». Команда Майка Салливана обойдёт «Вашингтон» и «Детройт» в случае любой своей победы, но для этого «Кэпиталз» и «Ред Уингз» нужно потерять очки. Если «капиталисты» и «красные крылья» потерпят поражения даже за пределами основного времени, тогда «Питтсбург» выйдет в плей-офф в случае победы над «Айлендерс».

Может сложиться и такая ситуация, что «Вашингтон», «Детройт», «Питтсбург» и «Филадельфия» наберут одинаковое количество очков. Это случится, если «Филадельфии» обыграет «кэпс» в основное время, «Детройт» не наберёт очков с «Монреалем», а «Питтсбург» возьмёт одно очко с «Айлендерс». В этом случае место в плей-офф заберут «пингвины», опять же, за счёт большего числа побед в основное время.

«Филадельфия» же сможет выйти в плей-офф, только если обыграет «Вашингтон» в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не наберут очков. Тогда у «Ред Уингз», «Кэпиталз» и «Флайерз» будет равенство очков. «Детройт» отвалится из спора за счёт меньшего количества побед, а «Филадельфия» и «Вашингтон» будут иметь одинаковые показатели по победам, победам в основное время и в овертаймах, и дело дойдёт до статистики очных встреч, где преимущество будет на стороне «лётчиков» — 2-1 с «Вашингтоном» в этом сезоне.

Как будут образованы пары первого раунда плей-офф

В Восточной конференции ещё не определены все участники плей-офф, но по итогам сегодняшнего игрового дня многие расклады заметно прояснились. Например, в конференции образовалась первая пара стартового раунда розыгрыша Кубка Стэнли. «Рейнджерс» обыграли «Оттаву», завоевав Президентский Кубок и застолбив первое место в конференции. В свою очередь «Каролина» осталась второй в Столичном дивизионе и теперь сыграет с пробившимися в плей-офф «Айлендерс».

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард.

Поражение «Бостона» от» Вашингтона» подарило интригу в борьбе за первую строчку в Атлантическом дивизионе. Теперь её может занять «Флорида», отстающая от «мишек на один балл и имеющая преимущество по дополнительному показателю при возможном равенстве очков. Фокус ситуации в том, что победитель дивизиона отправится на встречу с «Тампой», тогда как команда, занявшая второе место, сыграет с «Торонто». «Мишкам» и «пантерам» осталось ещё только понять, какой из этих раскладов видится более предпочтительным.

На Западе же, помимо защищающего чемпионское звание «Вегас Голден Найтс», в плей-офф НХЛ-2024 выступят: «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз».

Самая простая ситуация в Центральном дивизионе. «Виннипег» и «Колорадо» ещё несколько дней назад образовали первую пару розыгрыша Кубка Стэнли на Западе. Тут осталось определить, кто начнёт дома, а кто на выезде. Пока всё идёт к тому, что преимущество домашнего льда получат «Джетс» (106, 80), опережающие «лавин» (105, 81) по набранным очкам и имеющие ещё и матч в запасе.

Остальные пары ещё могут видоизмениться. Понятно только, что «Даллас» наверняка займёт первый посев в конференции и сыграет со второй уайлд-кард. Сейчас её занимает «Вегас» (96, 80), но «рыцари» ещё легко могут опередить «Лос-Анджелес» (97, 81) в Тихоокеанском дивизионе, и тогда действующий обладатель Кубка Стэнли отправиться в пару к «Эдмонтону», который после недавнего поражения в очном матче от «Ванкувер Кэнакс» практически утратил шансы на первое место в своём дивизионе. Также «рыцари» ещё могут опередить и уже завершивший выступление в регулярке «Нэшвилл Предаторз» (99, 82).

Пары Кубка Стэнли на данный момент

Пока же предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.