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«MVP, MVP». Фанаты «Рейнджерс» эмоционально поддерживали Панарина во время матча

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Российский форвард Артемий Панарин отметился в этой встрече голом и результативной передачей. По ходу матча фанаты «Рейнджерс» эмоционально поддерживали Артемия. Болельщики скандировали «MVP, MVP».

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Напомним, Артемий Панарин был признан лучшим игроком сезона в «Рейнджерс». Форвард набрал 120 (49+71) очков в лиге. В активе «Рейнджерс» 114 очков в 82 матчах. На данный момент Артемий занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров сезона, отставая от идущего на третьем месте Коннора Макдэвида на 12 очков.