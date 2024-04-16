Георгий Романов стал 13-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне. Это рекорд НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2).
Во втором периоде при счёте 1:8 в ворота «Шаркс» встал российский голкипер Георгий Романов, сменивший Дэвина Кули. Это был дебют 24-летнего россиянина в НХЛ. Также Романов стал 13-м российским стражем ворот, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ, что является рекордом всех времён. Никогда ранее в пределах одного сезона не появлялось на льду более 12 вратарей с российским паспортом.
В игре с «Эдмонтоном» 24-летний Романов пропустил одну шайбу, отразив 94,1% бросков и показал коэффициент надёжности 2,29. До этого в нынешнем сезоне Романов защищал цвета «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, в составе которой провёл 29 матчей, отразив 90,4% бросков и ни разу не оформив шат-аут.
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