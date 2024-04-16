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Георгий Романов стал 13-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне. Это рекорд НХЛ

Георгий Романов стал 13-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне. Это рекорд НХЛ
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В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53     2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01     3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40     4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35     4:1 Гущин (Бордело) – 21:58     5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41     6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10     7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18     8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49     9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35     9:2 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 55:29    

Во втором периоде при счёте 1:8 в ворота «Шаркс» встал российский голкипер Георгий Романов, сменивший Дэвина Кули. Это был дебют 24-летнего россиянина в НХЛ. Также Романов стал 13-м российским стражем ворот, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ, что является рекордом всех времён. Никогда ранее в пределах одного сезона не появлялось на льду более 12 вратарей с российским паспортом.

В игре с «Эдмонтоном» 24-летний Романов пропустил одну шайбу, отразив 94,1% бросков и показал коэффициент надёжности 2,29. До этого в нынешнем сезоне Романов защищал цвета «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, в составе которой провёл 29 матчей, отразив 90,4% бросков и ни разу не оформив шат-аут.

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