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Панарин: чувствовал, что мог закончить регулярку с 50 голами, но…

Панарин: чувствовал, что мог закончить регулярку с 50 голами, но…
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своей 49-й шайбы в нынешнем сезоне НХЛ, заброшенной в сегодняшнем последнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:0).

«Я наслаждался тем, насколько горд я был собой. Это много значит для меня. Я не мог забросить весь матч, и наконец мне удалось где-то подставить клюшку. Я был так счастлив — я чувствовал, что у меня был шанс забросить 50-ю, но...» — приводит слова Панарина журналист Джонни Лазарус в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном сезоне 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах.

Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» стали лучшей командой регулярного чемпионата — 2023/2024 и выиграли Президентский кубок.

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НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рослович (Крайдер) – 05:55     2:0 Фокс (Крайдер, Зибанеджад) – 28:58 (sh)     3:0 Панарин (Линдгрен, Фокс) – 44:34     4:0 Лафреньер (Густафссон, Панарин) – 53:00    
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