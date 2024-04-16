Панарин: чувствовал, что мог закончить регулярку с 50 голами, но…

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своей 49-й шайбы в нынешнем сезоне НХЛ, заброшенной в сегодняшнем последнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:0).

«Я наслаждался тем, насколько горд я был собой. Это много значит для меня. Я не мог забросить весь матч, и наконец мне удалось где-то подставить клюшку. Я был так счастлив — я чувствовал, что у меня был шанс забросить 50-ю, но...» — приводит слова Панарина журналист Джонни Лазарус в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном сезоне 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах.

Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» стали лучшей командой регулярного чемпионата — 2023/2024 и выиграли Президентский кубок.

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