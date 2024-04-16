Панарин: чувствовал, что мог закончить регулярку с 50 голами, но…

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своей 49-й шайбы в нынешнем сезоне НХЛ, заброшенной в сегодняшнем последнем матче регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (4:0).
«Я наслаждался тем, насколько горд я был собой. Это много значит для меня. Я не мог забросить весь матч, и наконец мне удалось где-то подставить клюшку. Я был так счастлив — я чувствовал, что у меня был шанс забросить 50-ю, но...» — приводит слова Панарина журналист Джонни Лазарус в социальных сетях.
Всего в нынешнем регулярном сезоне 32-летний Панарин набрал 120 (49+71) очков в 82 матчах.
Напомним, благодаря этой победе «Рейнджерс» стали лучшей командой регулярного чемпионата — 2023/2024 и выиграли Президентский кубок.
Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте
- 16 апреля 2024
-
08:50
-
08:42
-
08:33
-
08:30
-
08:29
-
08:23
-
08:15
-
08:09
-
08:05
-
08:00
-
07:51
-
07:48
-
07:30
-
07:07
-
07:00
-
06:54
-
06:43
-
06:31
-
06:27
-
06:23
-
06:18
-
06:04
-
05:52
-
05:45
-
05:35
-
05:23
-
05:09
-
04:58
-
04:45
-
04:41
-
04:38
-
02:16
-
00:15
-
00:00
- 15 апреля 2024
-
23:45