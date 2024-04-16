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Все результаты игрового дня НХЛ 16 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Энгвалль, Ли) – 12:22     0:2 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:52 (pp)     1:2 Майер (Братт, Хишир) – 23:25     1:3 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 31:48     1:4 Маклин (Ли, Энгвалль) – 46:17    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Кросби (Бантинг, Раст) – 07:02 (pp)     2:0 Карлссон (Кросби, Петтерссон) – 13:50     2:1 Нюквист (О'Райлли, Макдона) – 27:24     3:1 Смит (Эллер, Летанг) – 28:21     3:2 Форсберг (Макдона) – 37:36     4:2 Бемстрём – 42:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Галлахер (Хатсон, Савар) – 04:25     0:2 Бэррон (Андерсон, Эванс) – 06:15     1:2 Комфер (Дебринкэт, Шьяро) – 08:11     1:3 Арве-Пинар (Эванс, Ковачевич) – 25:15     1:4 Галлахер (Эванс) – 35:25     2:4 Комфер (Перрон, Кейн) – 35:59     3:4 Дебринкэт (Гостисбер, Мяяття) – 50:38     4:4 Рэймонд (Перрон, Гостисбер) – 58:43     5:4 Рэймонд (Ларкин, Гостисбер) – 64:35    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Карлсон (Строум, Уилсон) – 12:00     2:0 Дауд – 59:47    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Куинн, Байрэм) – 01:26     1:1 Стэмкос (Кучеров) – 22:27     1:2 Козенс (Гринвей) – 25:08 (sh)     1:3 Гринвей (Гиргенсонс, Джост) – 36:13     2:3 Чернак (Пол) – 49:39     2:4 Бенсон (Куинн, Козенс) – 49:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Рослович (Крайдер) – 05:55     2:0 Фокс (Крайдер, Зибанеджад) – 28:58 (sh)     3:0 Панарин (Линдгрен, Фокс) – 44:34     4:0 Лафреньер (Густафссон, Панарин) – 53:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Болди (Росси, Фэйбер) – 14:14 (pp)     0:2 Хартман (Капризов, Эрикссон Эк) – 39:55     0:3 Капризов (Росси, Миддлтон) – 48:25     1:3 Лизотт (Фиала, Тальбо) – 54:36    
НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
9 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Макдэвид (Нурс) – 00:53     2:0 Хенрик (Кулак) – 04:01     3:0 Фёгеле (Драйзайтль) – 10:40     4:0 Холлоуэй (Хенрик, Нурс) – 19:35     4:1 Гущин (Бордело) – 21:58     5:1 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 24:41     6:1 Перри (Бушар, Холлоуэй) – 30:10     7:1 Сеси (Хенрик, Хайман) – 33:18     8:1 Бушар (Перри, Холлоуэй) – 33:49     9:1 Хайман (Макдэвид, Нурс) – 35:35     9:2 Зеттерлунд (Эклунд, Гранлунд) – 55:29    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 111 очков за 81 матч.

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