Макдэвид отреагировал на установление великого ассистентского рекорда НХЛ XXI века

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2). Звёздный нападающий хозяев Коннор Макдэвид, вернувшийся в этом матче на лёд после травмы, отметился к голом и результативной передачей.

Этот ассистентский балл стал 100-м для канадца в нынешней регулярке. Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, кому покорилась данная отметка, и прокомментировал своё достижение. «Это очень много значит. Эти трое, очевидно, являются тремя величайшими игроками, когда-либо игравшими, и возможность поделиться с ними чем-то очень многое значит для меня. Я просто благодарен за это.

Мои товарищи по команде, персонал здесь, в Эдмонтоне, тренеры и все остальные, я очень благодарен всем им. Это был другой год, но все трудились, и мы поставили себя на ноги. В хорошей позиции направляемся к самому важному этапу», — сказал канадец после матча.

Напомним, подобное достижение также покорялось Бобби Орру, Марио Лемье и Уэйну Гретцки.