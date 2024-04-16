Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид отреагировал на установление великого ассистентского рекорда НХЛ XXI века

Макдэвид отреагировал на установление великого ассистентского рекорда НХЛ XXI века
Аудио-версия:
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» нанёс разгромное поражение «Сан-Хосе Шаркс» (9:2). Звёздный нападающий хозяев Коннор Макдэвид, вернувшийся в этом матче на лёд после травмы, отметился к голом и результативной передачей.

Этот ассистентский балл стал 100-м для канадца в нынешней регулярке. Макдэвид стал первым игроком в XXI веке, кому покорилась данная отметка, и прокомментировал своё достижение. «Это очень много значит. Эти трое, очевидно, являются тремя величайшими игроками, когда-либо игравшими, и возможность поделиться с ними чем-то очень многое значит для меня. Я просто благодарен за это.

Мои товарищи по команде, персонал здесь, в Эдмонтоне, тренеры и все остальные, я очень благодарен всем им. Это был другой год, но все трудились, и мы поставили себя на ноги. В хорошей позиции направляемся к самому важному этапу», — сказал канадец после матча.

Напомним, подобное достижение также покорялось Бобби Орру, Марио Лемье и Уэйну Гретцки.

Материалы по теме
Видео
«Эдмонтон» сокрушил «Сан-Хосе» в первом матче после возвращения Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android