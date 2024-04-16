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Руа: мы не позволяли многого «Нью-Джерси», а когда делали это, нас выручал Варламов

Руа: мы не позволяли многого «Нью-Джерси», а когда делали это, нас выручал Варламов
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), благодаря которой «островитяне» обеспечили себе место в плей-офф.

«Мы все хотели этого (выйти в плей-офф. — Прим. «Чемпионата»), и в итоге всё получилось. Парни были очень сконцентрированы, вовлечены в процесс, и мы провели сильный матч. Мы не позволяли им многого, а когда мы делали это, нас выручал Варламов. Мы один раз забили в большинстве, а наше меньшинство было отличным», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Напомним, за оставшийся отрезок регулярки осталось определить лишь одну последнюю команду, которая получит путёвку в плей-офф — от Восточной конференции. На данный момент наилучшие шансы у «Вашингтон Кэпиталз». Также на заветное место претендуют «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Энгвалль, Ли) – 12:22     0:2 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:52 (pp)     1:2 Майер (Братт, Хишир) – 23:25     1:3 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 31:48     1:4 Маклин (Ли, Энгвалль) – 46:17    
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