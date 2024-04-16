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Кучеров вышел на единоличное 15-е место в истории НХЛ по передачам за сезон

Кучеров вышел на единоличное 15-е место в истории НХЛ по передачам за сезон
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «молний» российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 99-й в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров вышел на единоличное 15-е место в истории НХЛ по передачам за сезон. На 14-й строчке — капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который в текущем сезоне имеет 100 ассистов. Первые семь строчек занимает легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки с рекордом в 163 передачи в сезоне-1985/1986.

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