Президент КХЛ Морозов высказался о проблеме «Барыса» при продлении сезона

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал проблему «Барыса» при продлении сезона в КХЛ до 31 мая.

«Что касается Казахстана, то мы на связи с „Барысом“ и местной федерацией хоккея. При планировании календаря всегда исходим из того, что некоторые команды, являющимся базовыми для своих сборных, играют международные матчи. К сожалению, исторически „Барыс“ дальше второго раунда не проходит, а тенденция последних лет показывает, что сборники, по сути, находятся два месяца без игровой практики перед чемпионатом мира», — приводит слова Морозова «Российская газета».

Напомним, 29 марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердил новые предельные сроки проведения Фонбет Чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона-2024/2025 – 31 мая. Отмечается, что в связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов.