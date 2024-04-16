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Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству передач в возрасте 30 лет

Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству передач в возрасте 30 лет
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «молний» российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей, которая стала для него 99-й в нынешнем сезоне.

Как сообщает сайт Quanthockey, Кучеров установил рекорд НХЛ по передачам в возрасте 30 лет. На второй строчке — Адам Оутс (97), на третьем месте — Марио Лемье (92).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 80 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 43 гола и 99 результативных передач. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Никита Кучеров Подробнее

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