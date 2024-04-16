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Главный арбитр КХЛ Анисимов: мы тесно общаемся с футбольными судьями, обмениваемся опытом

Главный арбитр КХЛ Анисимов: мы тесно общаемся с футбольными судьями, обмениваемся опытом
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В Москве 15 апреля прошла первая всероссийская судейская научно-практическая конференция, участниками которой стали представители сообщества арбитров из разных видов спорта. Главный арбитр и вице-президент КХЛ Алексей Анисимов высказался о важности проведения данной конференции и рассказал об обмене опытом с футбольными судьями в России.

«Подобные мероприятия, несомненно, нужны, поскольку КХЛ занимается судьями, которые попадают к нам в лигу, их обучение происходит на начальном этапе, и это очень важный момент – образование и подготовка арбитра до того момента, как он попадает в профессиональную среду.

В конференции принимают участие коллеги из других видов спорта. Мы тесно общаемся с футбольными арбитрами, обмениваемся опытом, заимствуем друг у друга самые удачные, на наш взгляд, методики и инструменты. И это правильная работа в профессиональном сообществе», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

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