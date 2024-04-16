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Форвард «Металлурга»: хоккеисты «Локомотива» — роботы, а мы — игровики

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал победный седьмой матч в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Автомобилистом» (3:2) и поделился ожиданиями от финала плей-офф КХЛ с «Локомотивом».

— Боевой матч. Хорошо, что победили и реализовали свои моменты. В обороне надёжно сыграли, в меньшинстве. Хорошая, трудовая победа.

— В чём секрет успеха вашей команды в этом плей-офф?

— Хорошо выполняем тренерскую установку, все отдаются игре полностью — на все двести процентов. Дай бог, чтобы так же в финале было.

— Игроков «Локомотива» называют роботами. Как будете противостоять такому сопернику в финале?

— Они — роботы, а мы — игровики. Посмотрим, будет битва характеров, — приводит слова Силантьева «РБ Спорт».

Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске. Ранее стало известно расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ.