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The Athletic оценил шансы «Вашингтона» попасть в плей-офф в 42%, «Детройта» — в 46%

Североамериканский портал The Athletic оценил шансы четырёх команд заполучить последнюю путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 от Восточной конференции.

Так, шансы «Детройт Ред Уингз» оцениваются в 46%, команде предстоит встреча с «Монреаль Канадиенс». Шансы «Вашингтон Кэпиталз» оцениваются в 42%. Напомним, столичному клубу для попадания в плей-офф необходима любая победа над «Филадельфией Флайерз», шансы которой североамериканские журналисты оценили всего в 3%.

Шансы «Питтсбург Пингвинз» The Athletic оценил в 10%. Им предстоит матч с «Нью-Йорк Айлендерс».

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Ранее «Чемпионат» представил турнирные расклады клубов в борьбе за плей-офф, а также объяснил, что нужно сделать «Вашингтону», чтобы вступить в борьбу за Кубок Стэнли.