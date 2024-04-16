Турнирные расклады в НХЛ. Что нужно сделать «Вашингтону», чтобы выйти в плей-офф

Подходит к концу регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Целый ряд команд на финишной прямой продолжает борьбу за заветные путёвки в зону плей-офф. Предлагаем ознакомиться с турнирными раскладами клубов, а также объясним, что нужно сделать «Вашингтону», чтобы вступить в борьбу за Кубок Стэнли.

Сценарии выхода в плей-офф для клубов Восточной конференции, имеющих в своём активе по 81 матчу:

«Вашингтон Кэпиталз»:

1) любая победа над «Филадельфией».

2) одно очко в матче с «Филадельфией» и потеря очков «Детройтом» в матче с «Монреалем».

3) одно очко в матче с «Филадельфией» и любое поражение «Питтсбурга» в матче с «Айлендерс».

«Детройт Ред Уингз»:

1) любая победа над «Монреалем» и одно или меньше очков «Вашингтона» против «Филадельфии».

2) одно очко в матче с «Монреалем» и одно или меньше очков «Вашингтона» против «Филадельфии».

«Питтсбург Пингвинз»:

1) Любая победа над «Айлендерс» и одно или меньше очков «Детройта» и «Вашингтона» в матчах с соперниками.

2) Одно очко против «Айлендерс» и поражения «Вашингтона» и «Детройта» в основное время в матчах с соперниками.

«Филадельфия Флайерз»:

1) Любая победа над «Вашингтоном».

2) Победа «Филадельфии» в основное время и чтобы оба их соперника («Детройт» и «Питтсбург») сами проиграли в основное время.