Защитник «Металлурга» Минулин: хочется, чтобы каждый человек испытал эмоции седьмого матча

Защитник «Металлурга» Артём Минулин высказался о победе в полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4-3) и рассказал о противостоянии с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина — 2024

«Тяжёлая игра. Качели: туда – сюда. Хорошо сыграли в третьем периоде: выстояли, не пропустили. Немного закрылись, и хорошо, что победили. Это самое главное. В седьмой игре накал страстей был. Хочется, чтобы каждый человек в жизни испытал такие эмоции, которые ты испытываешь в седьмом матче. Эти эмоции – что-то невероятное.

«Автомобилист» хорошо играл: накладывал смены, где-то мы чуть подзастревали в нашей зоне. Думаю, это основная причина. Знаю, что «Локомотив» одна из лучших команд по игре во вторых периодах. С ними будет важно хорошо играть вторые периоды», — цитирует Минулина пресс-служба «Металлурга».

Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске. Ранее стало известно расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ.