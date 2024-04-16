Олимпийский чемпион: Радулов — великий мастер. Но что-то его в «Ак Барсе» не устраивало

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил прошедший сезон нападающего «Ак Барса» Александра Радулова.

— Может быть, у вас есть предположения, какая команда идеально подошла бы Радулову или Шипачёву?

— У меня нет такого. Но Сашка со всеми сыграется. Главное, чтобы было желание у него. Он великий мастер, с большой буквы. Ко всем подстроится. Он и в пас играет неплохо, и бомбардир отменный. Здесь только смотреть и радоваться за него. И он сам должен получать удовольствие.

— Было ощущение, что в последних матчах за «Ак Барс» он не получал удовольствия…

— Да. Видно, когда он полностью отдаётся, а когда не полностью. Он же боец. Что-то его не устраивало, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.