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Терещенко: хочу, чтобы Панарин и «Рейнджерс» выиграли Кубок Стэнли, — они это заслужили

Терещенко: хочу, чтобы Панарин и «Рейнджерс» выиграли Кубок Стэнли, — они это заслужили
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко прокомментировал успешную игру российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Панарин все сезоны проводит на высоком уровне. Но давайте не забывать, что регулярный чемпионат и плей-офф — это абсолютно разные турниры. Мне бы хотелось, чтобы Артемий в плей-офф сделал то, что делал в регулярке. Хочу, чтобы Панарин и «Рейнджерс» выиграли Кубок Стэнли, — они это заслужили.

Я бы не сказал, что Артемий вышел на новый для себя уровень. Команда усилилась, и партнёры стали качественнее. Могу сказать точно — очень важны партнёры по команде. Панарин практически всю карьеру играет на очень высоком уровне — даже вспомнить период с Кейном в «Чикаго». Очень важно понимание игры — от этого будет результат», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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