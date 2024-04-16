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Терещенко: Кучеров набирает баснословное количество очков — больше половины голов «Тампы»

Терещенко: Кучеров набирает баснословное количество очков — больше половины голов «Тампы»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко заявил, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров заслужил «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного сезона в НХЛ.

«Кучеров заслужил «Харт Трофи» по итогам текущего сезона. Он заслуживает «Харт Трофи» каждый сезон. Никита уже который сезон набирает большее 100 очков — это баснословное количество очков! Это больше очка за игру. Здорово, что Кучеров даёт пищу для размышлений, что русский парень такое делает.

Честно говоря, «Тампа» на протяжении всего сезона играет нестабильно. Кучеров организовал больше половины голов «Тампы» — это же дофига! Но «Тампе» будет очень тяжело, потому что они попали на «Бостон». Мне кажется, только благодаря Василевскому они могут обыграть сегодняшний «Бостон». Но плей-офф — это вообще другой турнир. Даже наш розыгрыш Кубка Гагарина показывает, насколько игры регулярки отличаются от плей-офф», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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