Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший тренер «Ак Барса» отказался комментировать вероятное назначение Гатиятулина

Бывший тренер «Ак Барса» отказался комментировать вероятное назначение Гатиятулина
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса», а также экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев отреагировал на вероятное назначение наставником казанского клуба Анвара Гатиятулина.

— Как в целом оцените вероятное назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса»?

— Без комментариев, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал руководству «Ак Барса» окончательное согласие возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в его тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.

Материалы по теме
Эксклюзив
Тертышный и Макрицкий войдут в тренерский штаб Гатиятулина в «Ак Барсе»
«Другого объяснения нет». Плющев назвал главную причину скандалов в «Ак Барсе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android