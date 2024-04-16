Бывший тренер «Ак Барса» отказался комментировать вероятное назначение Гатиятулина

Бывший главный тренер сборной России и «Ак Барса», а также экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев отреагировал на вероятное назначение наставником казанского клуба Анвара Гатиятулина.

— Как в целом оцените вероятное назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса»?

— Без комментариев, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Анвар Гатиятулин дал руководству «Ак Барса» окончательное согласие возглавить команду. Гатиятулин отказал «Сибири», с которой у него была устная договорённость о подписании двухлетнего соглашения, а также ЦСКА, где Илья Воробьёв предлагал 48-летнему специалисту войти в его тренерский штаб в качестве тренера по защитникам.