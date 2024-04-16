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«Будет противостояние тренеров и вратарей». Каменский — о финале Кубка Гагарина — 2024

«Будет противостояние тренеров и вратарей». Каменский — о финале Кубка Гагарина — 2024
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги и член правления Федерации хоккея России Валерий Каменский поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Локомотивом».

«В финале будет противостояние тренеров и вратарей. Думаю, что выиграет команда, которая совершит меньше ошибок. У Ярославля более организованная команда, но у „Металлурга“ есть ребята, которые могут решить исход матча. Игра молодого вратаря Набокова тоже заслуживает восхищения. Будет интересная финальная серия», – сказал Каменский в интервью Metaratings.ru.

Так как подопечные Андрея Разина заняли более высокое место (1) в таблице по итогам регулярного чемпионата, чем ярославцы (3), серия начнётся в Магнитогорске. Ранее стало известно расписание матчей решающего раунда плей-офф КХЛ.

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