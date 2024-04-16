Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двукратный чемпион мира Бирюков назвал трёх лучших вратарей КХЛ

Двукратный чемпион мира Бирюков назвал трёх лучших вратарей КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира и бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков назвал трёх лучших вратарей КХЛ нынешнего сезона.

«Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищён его надёжностью, уверенностью, спокойствием, техникой. Ещё выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», — цитирует Бирюкова «Спорт день за днём».

Вчера, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой, решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда. Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».

Материалы по теме
Бывший вратарь сборной России остался недоволен игрой Серебрякова за СКА в плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android