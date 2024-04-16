Двукратный чемпион мира Бирюков назвал трёх лучших вратарей КХЛ

Двукратный чемпион мира и бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков назвал трёх лучших вратарей КХЛ нынешнего сезона.

«Очень понравилось, как вратарь «Трактора» Зак Фукале сыграл против московского «Динамо». Я внимательно смотрел всю серию. Был восхищён его надёжностью, уверенностью, спокойствием, техникой. Ещё выделю Илью Набокова из «Металлурга». А на третье место давайте поставлю Евгения Аликина из «Автомобилиста», — цитирует Бирюкова «Спорт день за днём».

Вчера, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой, решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда. Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».