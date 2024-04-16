26-летний защитник «Нэшвилла» установил рекорд по количеству хитов за сезон НХЛ

26-летний канадский защитник «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозон установил рекорд по количеству хитов за сезон НХЛ, сообщает Daily Faceoff. Теперь на счету Лозона 383 силовых приёма в сезоне-2023/2024. Отметим, что НХЛ официально стала вести подсчёт хитов только с сезона-2007/2008.

Предыдущий рекорд принадлежал нападающему «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтту Мартину (382 в сезоне-2014/2015).

На счету 26-летнего Лозона шесть голов и восемь передач. Он набрал 14 очков и 98 минут штрафа в 79 играх этого сезона.

«Хищники» завершили сезон со статистикой 47-30-5, набрав 99 очков. «Нэшвилл» завоевал одно из двух мест уайлд-кард в Западной конференции. «Предаторз», скорее всего, встретятся с «Ванкувер Кэнакс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.