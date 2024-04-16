Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Никита Кучеров делит второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 30 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «молний» российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Всего в сезоне-2023/2024 форвард набрал 142 (43+99) очка. Как сообщает сайт Quanthockey, Кучеров делит второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 30 лет с Адамом Оутсом (45+97). Рекорд принадлежит Марио Лемье — 161 (69+92) результативный балл в сезоне-1995/1996.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Напомним, ранее Никита Кучеров установил рекорд НХЛ по количеству передач в возрасте 30 лет.