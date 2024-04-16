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Юдин: профессия тафгая погибает, они не знают, как защищать вратаря, как бить на пятаке

Юдин: профессия тафгая погибает, они не знают, как защищать вратаря, как бить на пятаке
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Бывший защитник сборной России Александр Юдин высказался о малом количестве тафгаев в КХЛ.

— Всё под ноль стало. Они не знают, как защищать вратаря, как беречь партнёра, которого пытается вывести из игры соперник. Не знают, что надо бить того, кто мешается на пятаке. Не знают, что делать при ничейном счёте, что делать, когда выигрываешь или проигрываешь. Не знают, кого надо гонять по площадке, чтобы он не заводил команду. Самому надо уметь заводить команду.

— Кого надо гонять, например?

— Того же Радулова. Санёк — молодец, умеет завести команду. И вообще надо нападать на тех, кто быстро бегает. Чтобы они не бегали быстро и знали: за ними плывёт белая акула.

— Всё очень плохо в профессии тафгая?

— Она, можно сказать, погибает. Но в моей голове она есть. Я могу всех обучить, — цитирует Юдина «РБ Спорт».

Ранее Александр Юдин рассказал о роли Романа Ротенберга в российском хоккее и о его заслугах.

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