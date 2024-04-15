А. Юдин: нам всё закрыли вроде, а благодаря Ротенбергу есть сборная России

Экс-защитник сборной России и СКА Александр Юдин рассказал о роли Романа Ротенберга в российском хоккее и о его заслугах.

«Когда мы играли, у нас был небольшой автобус, мы сами таскали форму. А сейчас – три шикарных дворца, сколько автобусов, какая у нас молодёжка, сколько мы вырастили молодёжи. И сейчас везде в КХЛ ребята, кто прошёл школу СКА. Здесь хорошие дворцы, тренерский штаб, быстрое восстановление, растёт вратарская школа, и белорусскую сборную здесь готовим.

В этом сезоне молодёжка играет в финале, значит, всё делается, чтобы здесь росли хорошие игроки. Потом они заиграют, а благодаря Роману Борисовичу есть сборная России. Нам всё закрыли вроде, сборной России нет. Вся Европа и Америка мечтает, чтобы у нас не было вообще международного хоккея. Но сборная играет, играет гимн. Ребята сейчас поиграют за сборную, станут ещё сильнее во благо СКА, услышат гимн. Это всё идёт в копилочку СКА», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.