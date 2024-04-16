Эль-Башир: «Вашингтон» отчаянно бился последние месяцы, будет обидно упустить плей-офф

Журналист Тарик Эль-Башир в подкасте The Kevin Sheehan show рассказал о возможности «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф НХЛ.

«Скрестим пальцы, но, мне кажется, эта команда так отчаянно билась последние два месяца, будет очень обидно, если они упустят эту возможность. Их судьба в их собственных руках, выигрывай, и они в плей-офф. Тогда они гарантированно прервут свою засуху плей-офф, которая длится всего лишь один сезон. Учитывая состояние команды три месяца назад, это кажется невероятным.

Худший сценарий для сердечного здоровья болельщиков «Вашингтона» – если они наберут только одно очко [в последнем матче]. Ваш сезон окончен, и вы ждёте, что случится на следующий день в других матчах. В такой ситуации не хочется оказаться. Хочется, чтобы «Вашингтон» сам решил все вопросы в матче с «Филадельфией» и забронировал себе путёвку в плей-офф. Если дойдёт до равенства очков, то у «Вашингтона» есть преимущество над парой команд. Но против других – нет. Так что легче всего просто выигрывать», — заявил Эль-Башир.