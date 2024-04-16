«Я 20 лет мечтал об этом моменте». Ожидания «Вашингтона» от решающей битвы в регулярке

«Вашингтон» отказывается сдаваться. Они пережили шестиматчевую серию поражений, которая едва не похоронила их только-только воскресшие надежды на плей-офф, «столичные» дают бой на финише регулярки и цепляются за плей-офф всем, чем только можно. Победы над «Тампой» и «Бостоном» поставили их в отличное положение.

Побеждай в последнем матче с «Филадельфией» — и дело в шляпе, путёвка в плей-офф их.

«Я 20 лет мечтал об этом моменте – играть в таких матчах»

«Мы проделали фантастическую работу, это был один из наших лучших матчей в этом году. Каждый проявил себя, и я как вратарь очень это ценю. Когда ребята так бьются, то и я должен биться так же в полную силу. Нельзя было снимать ногу с педали газа.

Я 20 лет мечтал об этом моменте — играть в таких матчах. С тех самых пор, как начал играть. В таких играх 10-летнему мне, который думал об НХЛ, о рывке в борьбе за плей-офф, приходится себя ущипнуть. Чувствую себя невероятным счастливчиком, что играю за «Вашингтон», за город, и очень жду завтрашнего матча», — отметил Чарли Линдгрен, который отразил 16 бросков и оформил «сухарь».

Биться пришлось за себя и за того парня, ведь «Вашингтон» в прошлой игре потерял защитника Ника Дженсена, не играет и Расмус Сандин, а нападающий Бек Маленстин не смог закончить сегодняшний матч из-за травмы верхней части тела. Но они справились.

«О большем нельзя и просить. В этом году у нас были и взлёты, и падения, и мы пахали в поте лица, чтобы добраться до этого момента. И воодушевлены возможностью завершить дело завтра», — сказал Джон Карлсон, забивший сегодня победный гол.

«У нас есть незаконченное дело. Не скажу, что у нас тут одни хиханьки да хаханьки, мы сосредоточены и собраны. Но в то же время это весёлое время года. Мы хотим играть такие матчи, так что это важно. Ты многое узнаёшь о ребятах, которые рядом с тобой. Сегодня никто не отбывал номер, все играли друг за друга. Горжусь тем, как мы сыграли. Завтра надо сделать это снова», — сказал Том Уилсон.

«Мы понимали, что стоит на кону. Следующий матч будет важнейшим»

Александр Овечкин вспомнил, как 16 лет назад судьба «Вашингтона» также решалась в последнем матче регулярки: «Это было очень давно, мы тогда в первый раз вышли в плей-офф. У нас были Федс, Кози (Сергей Фёдоров и Олаф Колциг. – Прим. «Чемпионата»). Команда была молодая, напоминает то, что у нас сейчас. Команда была молодая, неопытная, но мы держались друг за друга, придерживались плана и вышли в плей-офф.

Мы понимали, что стоит на кону. Все выложились, это было заметно. Карли забил важнейший гол, Чаки проделал великолепную работу. Мы солидно провели все 60 минут. Матч закончен, теперь надо концентрироваться на следующем. Следующий матч будет важнейшим».

«Лучший наш домашний матч, и мы его провели в самый нужный момент. Сыграли очень чисто, особенно первые два периода. Это касается всего, что мы делали с шайбой, без шайбы, как мы оборонялись. Мы теряем ребят, несколько человек выбыли с травмами, но все настолько согласованно действовали во всех трёх зонах, это было впечатляюще. Нам это было нужно, чтобы продолжать борьбу. Теперь всё решится в последний день», — отметил Спенсер Карбери.