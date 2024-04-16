Кожевников прокомментировал возможность Овечкина побить рекорд Гретцки в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил возможность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ в следующем сезоне.

— Кто-то говорит, что даже в следующем сезоне сможет побить.

— Будем надеяться на следующий сезон! Свою-то тридцатку он забьёт. Или два года по двадцатке — и всё! Так что будем надеяться, чтобы Александр побил. А там ещё лет 10 надо будет Мэттьюсу догонять. Мало ли что там может случиться, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сейчас на счету Александра Овечкина 852 гола за карьеру в Национальной хоккейной лиге. До рекорда Гретцки ему осталось забросить 42 шайбы.