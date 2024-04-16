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Кто будет выше при равенстве очков у нескольких команд в НХЛ

Кто будет выше при равенстве очков у нескольких команд в НХЛ
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Подходит к концу регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Четыре команды Восточной конференции на финишной прямой продолжают борьбу за заветную путёвку в зону плей-офф — это «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз».

Сейчас у «Кэпиталз» и «Ред Уингз» по 89 баллов, «Питтсбург» имеет в активе 88 очков, «Филадельфия» — 87.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При равенстве очков в НХЛ существуют следующие критерии определения мест в турнирной таблице:

— количество побед в основное время;
— количество побед в основное время и в овертайме;
— количество побед;
— количество очков, набранное в очных матчах между двумя и более командами, между которыми существует равенство по очкам;
— разница забитых и пропущенных шайб в регулярном сезоне;
— количество заброшенных шайб в регулярном сезоне.

Напомним, «Вашингтону» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 достаточно любой победы над «Филадельфией».

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