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Кто будет выше при равенстве очков у нескольких команд в НХЛ

Подходит к концу регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Четыре команды Восточной конференции на финишной прямой продолжают борьбу за заветную путёвку в зону плей-офф — это «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Филадельфия Флайерз» и «Питтсбург Пингвинз».

Сейчас у «Кэпиталз» и «Ред Уингз» по 89 баллов, «Питтсбург» имеет в активе 88 очков, «Филадельфия» — 87.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Монреаль Канадиенс Монреаль Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

При равенстве очков в НХЛ существуют следующие критерии определения мест в турнирной таблице:

— количество побед в основное время;

— количество побед в основное время и в овертайме;

— количество побед;

— количество очков, набранное в очных матчах между двумя и более командами, между которыми существует равенство по очкам;

— разница забитых и пропущенных шайб в регулярном сезоне;

— количество заброшенных шайб в регулярном сезоне.

Напомним, «Вашингтону» для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 достаточно любой победы над «Филадельфией».