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Бывший главный тренер сборной России оценил шансы Кучерова выиграть гонку бомбардиров НХЛ

Бывший главный тренер сборной России оценил шансы Кучерова выиграть гонку бомбардиров НХЛ
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев оценил шансы российского нападающего Никиты Кучерова выиграть гонку бомбардиров НХЛ

— Как оцените шансы Кучерова стать лучшим бомбардиром сезона?

— У него всё для этого есть. Насколько я знаю, он не травмирован, ничего такого. Он в хорошей форме, в хорошем настроении. На хорошем кураже. Поэтому вполне, вполне может сделать то, что он хочет сделать, — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, российский нападающий Никита Кучеров в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:4) отметился результативной передачей. Таким образом, в его активе 142 очка в текущем сезоне НХЛ. Он забросил 43 шайбы и стал автором 99 результативных передач. За матч до окончания регулярки Кучеров опережает своего главного конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — на четыре очка.

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