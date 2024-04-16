КХЛ назвала лучших игроков полуфинала Кубка Гагарина — 2024

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Комиссия по определению лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших игроков полуфинальных серий в Кубке Гагарина — 2024.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в четырёх матчах, в том числе одну на ноль.

Лучшим защитником признан Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырёх матчах с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Анатолий Голышев («Автомобилист»), набравший 11 (4+7) очков в семи матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи матчах с показателем полезности «+2».

Напомним, вчера, 15 апреля, в Магнитогорске прошёл седьмой, решающий матч полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» — «Автомобилист». Со счётом 3:2 победу одержала команда хозяев льда.

Таким образом, определились оба финалиста текущего розыгрыша Кубка Гагарина. Ими стали «Металлург» и «Локомотив».