Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт заявил, что хочет остаться в клубе

29-летний американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт подвёл итог полуфинальной серии с «Металлургом» (3-4) и рассказал, что хочет остаться в клубе из Екатеринбурга.

— Очень тяжело так проигрывать. Я горжусь всеми ребятами в команде, мы проделали большой путь. Но это хоккей, кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. Надо отдать должное сопернику – у него молодая и быстрая команда. Конечно, в нас не верили ещё с первого раунда и смеялись над тем, что «Автомобилист» может обыграть «Ак Барс». А мы прошли этого соперника в пяти матчах. То же самое было в серии против СКА, а это были очень сильные команды. «Металлург» был одним из лучших в КХЛ по итогам регулярного чемпионата, и мы уступили ему только в седьмой игре, в одну шайбу. Нам есть чем гордиться, хотя сейчас это причиняет боль, ведь мы могли играть в финале.

– У вас заканчивается контракт с клубом. Будете вести переговоры?

– Уже скоро начнём общение с клубом, надеюсь. Я хотел бы остаться в «Автомобилисте», — цитирует Эберта «РБ Спорт».

Ник Эберт в плей-офф сыграл 13 встреч, в которых набрал 5 (2+3) очков. В регулярке Эберт провёл 31 матч и записал на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов.

Напомним, подопечные Николая Заварухина стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России. Такое случилось впервые в истории лиги и стало лучшим результатом команды из Екатеринбурга.