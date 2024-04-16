Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: Кучеров становится сверхновой по мере приближения плей-офф

The Athletic: Кучеров становится сверхновой по мере приближения плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты сайта The Athletic поделились ожиданиями от игры «Тампа-Бэй Лайтнинг» с их лидером Никитой Кучеровым в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Никто не должен сомневаться в недавних двукратных чемпионах, а Никита Кучеров становится сверхновой по мере приближения плей-офф. Тем не менее на протяжении большей части сезона эта команда выглядела несовершенной, из-за чего их трудно включить в десятку претендентов на кубок, если только вы не верите, что они притворялись по ходу регулярки», — сказано в статье.

Напомним, российский нападающий Никита Кучеров в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:4) отметился результативной передачей. Таким образом, в его активе 142 очка в текущем сезоне НХЛ. Он забросил 43 шайбы и стал автором 99 результативных передач. За матч до окончания регулярки Кучеров опережает своего главного конкурента в борьбе за «Арт Росс Трофи» — Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш» — на четыре очка.

Материалы по теме
Никита Кучеров делит второе место в истории НХЛ по количеству очков в возрасте 30 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android